Tesla má zvolávať viac ako 800 000 elektromobilov

Elektromobily Tesla má čakať veľká "zvolávačka".

Americká automobilová spoločnosť Tesla, musí zvolať takmer 817 000 elektromobilov. Tentokrát je problémom "bzučiak", ktorý sa nemusí aktivovať pri naštartovaní automobilu, čo má za následok nezopnutie bezpečnostných pásov. Chybu by mala spoločnosť opraviť pomocou softvérovej aktualizácie. Závada sa týka elektromobilov Tesla - Model 3 (2017-2022), Model S (2021-2022), Model X (2021-2022) a Model Y (2020-2022). Zaujímavosťou na celom prípade je, že spoločnosť na vzniknutý problém zatiaľ nereagovala. Na chybu upozornil americký Národný úrad pre bezpečnosť cestnej premávky.

Tesla sa čoraz viac dostáva pod hľadáčik amerických úradov, pričom len nedávno táto spoločnosť stiahla z obehu 53 822 elektromobilov, ktorých softvér Full Self-Driving (v beta verzii) zlyhával, nakoľko predmetné automobily sa samé od seba zastavovali počas premávky. Vďaka tomu predstavovali bezpečnostné riziko.

Zároveň sa začali šíriť informácie o tom, že spoločnosť Tesla plánuje uviesť svoj vlastný obchod s aplikáciami. Automobilka by mala ísť podobným smerom, akým sa vydala spoločnosť Apple, teda čo najdokonalejšie prepojenie hardvéru a softvéru. Majitelia elektromobilov by tak mali byť schopný si sťahovať a inštalovať aplikácie do svojich automobilov, podobne ako to robia so smartfónmi. Dá sa teda predpokladať, že z Tesla elektromobilov sa stanú smartfóny na kolesách.

Zdroj: Gizchina,