Tesla má redizajnovať Model 3! Údajne tým chce znížiť výrobné náklady

Redizajnu sa má dočkať exteriér, ale aj interiér vozidla.

Automobilová spoločnosť Tesla má podľa agentúry Reuters údajne pracovať na redizajnovaní elektromobilu Model 3. Hlavným cieľom Muskovej automobilky má byť snaha o zníženie výrobných nákladov. Automobilová spoločnosť má pracovať na znížení počtu dielov potrebných pre skonštruovanie elektromobilu, ale aj urobiť vozidlo menej komplikované. Zmien by sa mal dočkať interiér automobilu, ale aj výkon pohonnej sústavy.

Nový Model 3 by mala začať ako prvá vyrábať šanghajská pobočka spoločnosti Tesla, pričom produkcia by sa mala začať počas roku 2023. Novú verziu elektromobilu by mal taktiež vyrábať aj závod vo Fremonte v Spojených štátoch amerických. Zatiaľ ale nie je známe, koľko by mala automobilová spoločnosť vďaka úpravám ušetriť na jednom elektromobil. V súčasnosti má mať spoločnosť zisk z predaja jedného elektromobilu približne 9 500 dolárov (9 185 eur).

Bohužiaľ, informácie nehovoria ani o tom, či automobilka použije revolučné "4680" batérie, vďaka ktorým si spoločnosť sľubuje výrobu elektromobilu v sume 25 000 dolárov (približne 24 171 eur). Zatiaľ má ísť o predbežné plány a nedá sa teda s určitosťou povedať, že "odľahčená" verzia Modelu 3 príde na trh už budúci rok. Tým je už v podstate automobilka Tesla známa, lebo za všetko môže hovoriť predstavenie elektromobilu - CyberTruck, ktorého sériová výroba je zatiaľ stále v nedohľadne.

Zdroj: Engadget, Tesla,