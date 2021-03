Tesla má iné správanie v Číne a iné vo zvyšku sveta

Automobilová spoločnosť Tesla sa správa inak v Číne, ako vo zvyšku sveta.

Riaditeľ automobilovej spoločnosti Tesla - Elon Musk sa nedávno vyjadril, že ak by jeho elektromobily špehovali, okamžite zastaví výrobu. Táto informácia bola odpoveďou na vyjadrenie, teda presnejšie zákaz Čínskej vlády, podľa ktorého majú zakázané šoférovať tieto elektromobily vládny a vojenský zamestnanci. Je tak preto, lebo čínska vláda sa obáva zneužitia automobilov na špehovanie, nakoľko sú tieto elektromobily vybavené kamerami, ktoré neustále sledujú, čo sa okolo nich deje.

Vláda sa taktiež obáva toho, že by tieto automobily mohli byť zneužité na sledovanie vládnych budov, ale aj podnikov, kde sa pracuje s citlivými informáciami. Spomínané elektromobily by pomocou svojich kamier dokázali robiť zábery, ktoré by mohli byť odoslané do Spojených štátov amerických. Čína zároveň patrí k jedným z najväčších trhov, kde sa tejto automobilovej spoločnosti darí, keďže tvorí až 30 percent globálneho zisku spoločnosti. Minulý rok tam Tesla predala 147 455 vozidiel.

Za inú rétoriku spoločnosti hovorí aj nedávny prípad, kedy sa elektromobil samovznietil. Hneď na to, majiteľ tohto vozidla obvinil čínsku elektrickú sieť, že mu vzbĺkol automobil, lenže Tesla sa verejne ospravedlnila dodávateľskej sieti Nanchang za spôsobenie tejto nepríjemností. Tesla je ale voči americkým úradom úplne iná. Kde za všetko hovorí incident, kedy Elon Musk zložil telefón predsedom Národného výboru pre bezpečnosť dopravy, kvôli incidentu s otvorením továrne na výrobu elektromobilov.

Zdroj: TheVerge,