Tesla hlási stovky nových prípadov nakazenia vírusom COVID-19

Tesla po otvorení svojej továrne v meste Fremont, hlási stovky prípadov nakazenia koronavírusom.

Americká automobilová spoločnosť Tesla ešte v máji v roku 2020 otvorila napriek prebiehajúcej pandémii svoju továreň v meste Fremont. Bohužiaľ, otvorenie malo následky na zdraví zamestnancov, kedy sa podľa údajov, ktoré získal denník The Washington Post, nakazilo až 450 ľudí. Presnejšie ide o obdobie máj 2020 a december 2020, pričom v decembri počas "zimnej " vlny to bolo až 125 nakazených zamestnancov tejto spoločnosti. Doteraz nie je jasné, koľko ľudí bolo hospitalizovaných v nemocnici so spomínanou nákazou.

V automobilovom závode vo Fremotne pracuje 10 000 zamestnancov, pričom počet nakazených predstavuje 4,5 percenta. Predpokladá sa, že za prudkým nárastom môže byť práve minuloročné otvorenie tejto továrne na elektromobily, kedy Elon Musk napriek odporúčaniam otvoril brány závodu v reakcii na uzavretie jednotlivých okresov. Samozrejme, spoločnosť Tesla nebola v tomto rozhodnutí sama. Svoje závody otvorili aj ďalšie spoločnosti, napríklad aj spoločnosť Jeffa Bezosa - Amazon.

Zamestnanci bohužiaľ nemajú veľmi na výber a musia chodiť do práce napriek svojim obavám o život. Vedenie spoločnosti Tesla odkázalo zamestnancom, že ak chcú, môžu ostať doma, ak sa nakazenia vírusom boja. Nakoniec, ale vyplávala na povrch sveta informácia, že výrobca elektromobilov takýchto zamestnancov prepúšťa. Pravdepodobnosť zmeny tejto situácie v spoločnosti je asi v nedohľadne, keďže Tesla chce nadviazať na predajné úspechy v minulom roku.

Zdroj: Engadget,