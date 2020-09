Tesla do 3 rokov uvedie na trh lacný elektromobil

Tesla Motors chystá nový lacný elektromobil, ktorého cena by mohla byť okolo 25 000€.

TESLA Motors pred pár dňami oznámila, že chystá nový automobil, ktorého cena (bez DPH) by mala vojsť do 25 000 amerických dolárov, čo je v prepočte asi 21 500€. Tesla totiž vyvíja nové batérie, ktoré by mali umožniť znížiť cenu vozidla. Elon Musk tvrdí, že vývoj je na dobrej ceste a uvedenie na trh by mohlo byť za približne 3 roky. Malo by ísť o kompaktné vozidlo do mesta. Pravdepodobne pôjde o toľko v Európe žiadaný hatchback. Európske automobilky už začínajú uvádzať na svoje elektrické autá so slušným dojazdom okolo 400 kilometrov. Dá sa povedať, že Tesla je približne 5 – 7 rokov technologicky pred veľkými automobilkami.

Dojazd pripravovaného automobilu by mal prekročiť 320 kilometrov. Nebude chýbať pripojenie na internet či autonómne riadenie. Finálna cena u nás po započítane dane bez dotácií by mohla byť tesne pod hranicou 30 000€.

Zdroj: arstechnica