Tesla chce presťahovať 200 čínskych pracovníkov do USA

Pracovníci majú pomôcť vo Fremontskej továrni.

Americká automobilová spoločnosť Tesla má svoje Gigafactory v Európe - Nemecko, Spojené štáty americké - Kalifornia a v Číne - Šanghaj. Vďaka tomu sa snaží Muskova automobilka pokryť vysoký dopyt po elektromobiloch. Spoločnosť Tesla sa snaží pracovať na rozšírení výrobných kapacít svojej americkej továrne, v čom by jej malo pomôcť až dvesto čínskych inžinierov, ktorí majú byť presunutí zo šanghajskej továrne na výrobu elektromobilov Tesla. Títo pracovníci by mali mať bohaté skúsenosti s rozširovaním čínskej gigafactory. Vďaka svojim skúsenostiam majú podobne rozšíriť aj výrobné kapacity vo fremonstskom závode v štáte Kalifornia.

To chce automobilka dosiahnuť vyššou mierou automatizácie výroby. Čínski pracovníci sa v Spojených štátoch amerických dlho neohrejú, nakoľko ich úloha má byť len dočasná a po splnení svojej práce sa vrátia naspäť do Číny. Napriek tomu majú stráviť v USA minimálne tri mesiace, ak pôjdu práce podľa plánov. Prví čínski pracovníci majú prísť do "štátov" už tento mesiac. Automobilový závod v Spojených štátoch amerických vyrába v súčasnosti tri modely elektromobilov - Tesla Model S, Model 3 a Model X.

Automobilová spoločnosť Tesla sa zatiaľ k danej informácii nevyjadrila.

Zdroj: Gizchina,