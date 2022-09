Tesla bude zvolávať takmer 1,1 milióna elektromobilov

Teslu čaká jedna z najväčších zvolávačiek v histórii automobilky.

Americká automobilová spoločnosť Tesla bude musieť zvolať približne 1,1 milióna elektromobilov, vďaka chybe reverzného chodu bočných okien. To by mohlo podľa Národného úradu pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA) spôsobiť zranenia, nakoľko senzory okna nie sú schopné detegovať prípadné prekážky pri zatváraní sa. Automobilka Elona Muska, plánuje vydať OTA aktualizáciu, ktorá by mala chybu opraviť. Závada sa má týkať elektromobilov - Model X (2021-2022), Model S (2021-2022), Model Y (2021-2022) a Model 3 (2017-2022).

Spoločnosť Tesla si nie je vedomá nahlásených problémov spôsobených touto chybou, teda doteraz nebol nikto zranený. Napriek tomu NHTSA sa ohradila voči vyjadreniu automobilky a žiada opravu závady. Dotknuté elektrické automobily tak nespĺňajú federálne bezpečnostné normy. Tesla mala spomínanú chybu objaviť ešte v auguste tohto roka, pričom nové elektromobily vyrobené po 13. septembri už budú vybavené softvérovou opravou. Zvyšok dotknutých elektromobilov čaká zvolávacia akcia, nakoľko podľa spoločnosti bude treba vykonať aj určité mechanické úkony.

Zdroj: Gizchina,