Tesla ako drahá herná konzola? Pravdepodobne áno

V nových elektromobiloch Tesla si už zahráte hry z platformy Steam.

Majitelia najnovších elektromobilov Tesla Model S a X (2022) si onedlho budú môcť zahrať hry priamo na obrazovke infotainmentu. Aktualizácia umožňujúca spustenie podpory hrania hier z hernej platformy Steam bola uvoľnená ešte počas leta tohto rok. Oba tohtoročné modely elektromobilov sú vybavené 16 GB RAM, vďaka čomu by malo byť hranie hier bezproblémové. Majiteľom starších elektromobilov mal majiteľ automobilovej spoločnosti Tesla sľúbiť "upgrade". Hráči si v súčasnosti môžu v elektromobiloch zahrať všetky certifikované hry pre prenosnú hernú konzolu Steam Deck.

Hranie hier by malo byť umožnené pomocou bluetooth herného príslušenstva, pričom je možné použiť klávesnice aj myši založené na tejto bezdrôtovej technológii. Kým ale nastane plnohodnotná podpora hrania všetkých hier z platformy Steam, spoločnosť Tesla čaká pravdepodobne ešte dlhá cesta. V súčasnosti si hráči/vodiči môžu zahrať z pár portovaných hier - Cuphead, Cyberpunk 2077 alebo The Witcher III: Wild Hunt. Otázkou je, či sa nájde dostatok majiteľov elektromobilov Tesla, ktorí si pôjdu zahrať hry do automobilu namiesto toho, aby si ju pokojne zahrali v pohodlí domova.

Zdroj: ArsTechnica,