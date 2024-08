Termojadrová fúzia ako zdroj elektrickej energie stále len na obzore

Druhým najdrahším, v súčasnosti pripravovaným, vedeckým projektom je termojadrový fúzny reaktor ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). S cenou blížiacou sa k 30 miliardám dolárov tento megaprojekt predbieha len Artemis program NASA, ktorý si do tohto roku na svoje konto pripísal výdavky v trojnásobnej výške.



ITER nedávno dospel k významnému míľniku, dokončeniu gigantického toroidálneho reaktora v ktorom bude prebiehať fúzna reakcia. Ten sa skladá z 19 masívnych toroidálnych magnetov. Každý z nich váži 360 ton, je vysoký 17 metrov a na jeho výrobu bolo potrebných 87 tisíc kilometrov nióbovo-cínových drôtu.



Donedávna bol ďalším ohláseným míľnikom dosiahnutie prvej plazmy v reaktore plánované na budúci rok. V júli sme sa pri slávnostnom odovzdávaní reaktora dozvedeli, že prvá plazma v reaktore sa odkladá na rok 2033-2034. Rok na to začne reaktor testovať fúziu pri deutérium-deutériovej reakcii. To je oneskorenie o takmer jedno desaťročie.



Oneskoreniu sa venuje v článku aj prestížny magazín Nature. Článok nájdete na tejto adrese.



Pred pár dňami sa na stránkach ITER.org objavila najpodrobnejšia snímka celého ITER areálu. Novinku s opisom jednotlivých častí areálu nájdete na adrese https://www.iter.org/newsline/-/4064 a obrázok vo vysokom rozlíšení na tomto linku.

Zdroj: www.iter.org