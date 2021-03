Tento morský slimák môže byť kľúč ku klonovaniu tela

Tento morský slimák je unikátne stvorenie. Odseknete mu hlavu od tela a jemu dorastie nové už za 3 týždne.

Na Zemi žije množstvo fascinujúcich živočíchov, no tento dokáže predčiť väčšinu z nich. Existujú minimálne dva druhy morských slimákov, ktoré v prípade, že majú amputované telo od hlavy, si zregenerujú kompletne nové telo vrátane srdca a interných orgánov. Je to fascinujúce. Štúdia tvrdí, že tajný recept môže byť v spôsobe stravy, diéte a taktiež v riasach, ktorými sa živí. Odborný výraz pre zbavenie sa časti tela sa nazýva autotómia. Jaštery ho využívajú ako ochranný mechanizmus, ktorý im umožňuje utiecť, v tomto prípade opustia svoj vlastný chvost.

Vedec sa vyjadril, že bol prekvapený, potom, čo došlo k dekapitácii, sa samotná hlava ďalej hýbala. Predpokladali, že slimák veľmi rýchlo bez orgánov zomrie. Šokom bolo, keď si zregeneroval kompletne celé telo aj s orgánmi a to len za 3 týždne. Až 33% živočíchov Elysia marginata stratí telo aspoň raz za život, uvádza ďalej štúdia. Takýto slimák pritom nemá obličky, srdce, reprodukčné orgány a vlastne nič, živí sa len riasami.

Veľkým prekvapením je tiež, že odseknutá časť tela reaguje ešte niekoľko dní až mesiacov podľa živočícha aj po strate hlavy. Takéto telo sa zmenšuje a postupne rozkladá, pričom srdce bije do poslednej chvíle. Ak sa podarí pochopiť fungovanie slimákov, môže to byť ďalší míľnik k reprodukcii ľudských orgánov a tiel. Video so slimákom, môže nájsť na stránke zdroja.

Zdroj: arstechnica

Image Credit: Sayaka Mitoh