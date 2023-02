Telekom zvyšuje pokrytie 5G, významné krajské mestá stále chýbajú

Telekom aj ďalej rozširuje pokrytie 5G sieťou. Najvyššia generácia siete prichádza do miest, obcí a turistických destinácii.

Pokrytie 5G sieťou sa rozšírilo do piatich nových miest. Medzi nové mestá patrí dvojica na Hornej Nitre (Bánovce nad Bebravou a Partizánske) a časť mesta Michalovce. Čiastočné pokrytie prišlo aj do Pezinka – a to do mestskej časti Grinava. Rozšírilo sa aj pokrytie v meste Modra o časť Harmónia.

Pokrytie nájdete už aj vo Vysokých Tatrách, zatiaľ sú pokryté časti Starý Smokovec, Nový Smokovec, Tatranské Zruby a ich okolie. Spolu je 5G sieť Telekomu už v 39 mestách Slovenska, pričom niektoré sú pokryté čiastočne. Aj v tejto vlne prišlo 5G do nových obcí. Medzi deväť nových obcí patria: Brodzany, Ladce, Letanovce, Opatovce, Podhorie, Spišský Štvrtok, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce. Pokrytie takto dosahuje už 92 obcí.

Paradoxne chýba veľké krajské mesto Prešov a pokrytie nemá ani Banská Bystrica. Ak máme zhodnotiť rýchlosť pokrytia 5G sieťou, tak oproti okolitým krajinám, hlavne Česku, je veľmi pomalé.

Zdroj: Telekom TS