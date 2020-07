Telekom výrazne rozšíri VDSL pokrytie bude skoro pre každého!

Telekom chystá rozšírenie ponuky VDSL internetu. Nové balíky sa objavili na mape pokrytia internetu, pričom nové rýchlosti už potvrdil aj nový cenník Telekomu. Telekom zatiaľ oficiálne nové služby neoznámil, urobí tak zrejme v krátkom čase.

Telekom chystá pred koncom roka veľkú zmenu na poli VDSL internetu, chce ponúknuť VDSL aj tam kde nebol doteraz svoj 40 Mbps poskytnúť. Za novými službami stojí VDSL vectoring a rozširovanie ústrední. Ak ste doteraz VDSL 40Mbps nedosiahli kvôli vzdialenosti je možné, že „25“ tentokrát už budete mať dostupnú. Lepší je hlavne upload 3Mbps oproti aDSL. Ak máte aDSL XL (15) a je nasadená VDSL karta, skúste sa informovať u svojho operátora o možnosti zmeny na VDSL balík.

Nové sú dva balíky Magio Internet M+ s rýchlosťou 25/3Mbps a rýchlejší Magio Internet L s rýchlosťou 60/6Mbps. Práve 60Mbps internet bude dostupný pre väčšiu časť populácie, kde nebolo doteraz dostupných až 90Mbps, alebo reálna rýchlosť nezodpovedala papierovej. Mnoho používateľov totiž, aj napriek tomu, že platí najdrahší XL balík dosahuje reálne 60 - 70Mbps. Podľa cenníka by mali nové služby stáť 19€, resp. 23€. Nový VDSL 25Mbps by mal byť dostupný až do vzdialenosti 1200 – 1400 metrov závislosti od uzla DSLAMu a stavu liniek. S určitými nastavenia a úpravami na sieti pri nasadení ďalších technológií (napr. G.INP) až do 1600 metrov.

A môže ešte VDSL zrýchliť?

Odpoveď je áno. Stačí ak Telekom časom nasadí VDSL2 30b (30MHz) s rýchlosťami cez 200/100Mbps či ešte novší V-plus 35b, čím zvýši maximálnu priepustnosť až 300/100 Mbps na krátke vzdialenosti. Technologicky je dnes pripravený už Speedport Plus, tzv. "Prémiový router" od Telekomu.

Zdroj: Telekom mapa, cenníky, vlastné spracovanie