Telekom ruší Easy karty, miesto nej nastupuje „Predplatenka“

Slovak Telekom uvedie na trh už čoskoro novú generáciu svojich služieb na báze kreditu: úplne novú kartu Predplatenka, ktorá ponúka najmä dostupné dáta.

Po viac ako 20 rokoch tak zmení značku svojich predplatených kariet – Easy nahradí Predplatenka, ktorá symbolizuje štart novej generácie. Hoci jej nechýba jednoduchá ponuka hlasových či SMS služieb, bude zameraná na dáta, čomu bude prispôsobená celková ponuka balíčkov. Dátové balíčky budú mať platnosť jeden, desať alebo 30 dní. Ak zákazník začne používať dáta na novej predplatenej karte, automaticky sa mu aktivuje základný denný balíček za 50 centov, ktorý obsahuje 300MB dát. Ponuka denných balíčkov ponúka aj ďalšie dva varianty: 2GB balík za 1,50€ alebo nekonečný denný balík za 2€ (ten sa bude dať aktivovať iba v aplikácii Telekom).

V ponuke budú aj ďalšie balíčky. 10-dňový balík s objemom 1GB bude stáť 2€. V ponuke sú aj obľúbené 30-dňové balíčky odstupňované podľa objemu dát: 1GB za 3€, 3GB za 6€ a 5GB za 8€. SMS služby budú poňaté takto: 1 správa stojí 10 centov do všetkých sietí a po dosiahnutí hranice 50 centov už zákazník za ďalšie správy do konca dňa už neplatí. Hlasové služby sú postavené podobne – minúta volania za 10 centov do všetkých sietí a po dosiahnutí hranice 50 centov už zákazník za ďalšie hovory v ten deň už neplatí. Novinkou je nekonečný balík volaní na 1 číslo. Platí 30 dní a stojí 2,50€. Zákazníci si budú môcť kúpiť Predplatenku ako úplne novú SIM kartu alebo na ňu budú môcť prejsť aj z ľubovoľnej Easy karty. Každého čaká aj 30-dňová bezplatná výhoda, vybrať si možno jednu z dvoch možností: 1GB mesačný balík, alebo nekonečný balík volaní.

Mobilný operátor takisto uvádza pre prvú fázu používania aj ďalší bezplatný benefit. Po prvom dobití (aspoň vo výške 5€) získajú zákazníci tzv. nekonečné piatky – a celé tri mesiace budú môcť surfovať bez obmedzení, aby si naplno vyskúšali možnosti 4G siete. Pripomeňme, že nová karta Predplatenka sa bude dať kúpiť na viacerých miestach Telekomu: na webe, na pobočke či objednať cez kontaktné centrum. Zároveň sa dá kúpiť aj v obchodnej sieti predajní TESCO. Predplatenka stojí 5€ a zákazník na nej získa 10€ kreditu. Prvá platnosť karty je 90 dní, po prvom dobití 12 mesiacov. Predplatenka sa dá dobiť mnohými spôsobmi: cez Telekom aplikáciu, internet, bankomaty, aj internet banking a pod.

Zdroj: Telekom