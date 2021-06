Telekom ponúkne neobmedzená dáta v lete aj v 5G sieti!

Telekom štartuje vo štvrtok 1. júla 2021 letnú kampaň pre svojich zákazníkov. Ponúkne na celé dva mesiace neobmedzené dáta! Nová akcia je pripravená aj pre predplatené karty. Telekom tak opäť poteší svojich zákazníkov.

Zákazníci s najnovšími rodinami paušálov (Základ, Ideál, Dáta, Nekonečno), myslelo sa však aj na zákazníkov so staršími (Áno, Happy). Tí si budú môcť aktivovať nekonečný balík dát počas každého mesiaca, t.j. jeden od 1. júla do 31. júla a druhý od 1. augusta do 31. augusta 2021. Balík sa aktivuje v Telekom aplikácii.

K dispozícii bude aj pre najnovšie biznis paušály (Biznis Mini, Biznis Premium, Biznis Nekonečno) resp. staršie ÁNO Biznis.

Nekonečné dáta budú fungovať tiež v 5G sieti. FUP je technicky nastavený na 1000 GB mesačne, teda cca 1TB.

Telekom pripravil špeciálnu akciu aj pre zákazníkov Predplatenky. Ak si zakúpite medzi 1. júlom a 31. augustom 2021 balíček Nekonečné pripojenie na 10 dní, získate aj Nekonečné dáta na deň zdarma. Teda 10+1. Za 2 mesiace tak získate maximálne 6 dní extra. O letnej kampani vás budeme ešte informovať.