Telekom ponúkne 500Mbps pre všetkých, kde nie je VDSL

Pred týždňom sme vás informovali, že Telekom na miesto rozširovania VDSL sprístupni LTE a LTE-A sieť aj pre pevné pripojenie.

Služba má názov Magio internet vzduchom a funguje cez 4G sieť (LTE a LTE-A). Maximálna rýchlosť bude 500 Mbps v prípade variantu XL, limit FUP je nastavený na 500GB a cena bude 20. Variant L za 15,90€ s limitom FUP na úrovni 200GB bude mať maximálnu rýchlosť 200 Mbps. Najlacnejší variant bude stáť 10,90€ a bude slabý FUP na úrovni len 50GB.

Telekom síce na svojom webe uvádza, že maximálna rýchlosť je pre všetky služby 300Mbps, ale v tejto chvíli je to 500Mbps. Do budúcna sa to samozrejme môže zmeniť. Rýchlosťou 400 a 500Mbps sú pokryté len krajské mestá a vybrané mestá. Telekom má samozrejme aj oblasti, kde je rýchlosť nižšia - 300, 225, 150 či 75Mbps. Aká bude rýchlosť v praxi bude záležať od kvality pokrytí a vyťaženosti základových staníc. Veríme, že budeme schopní službu aj otestovať.

