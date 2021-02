Telekom pokrýva s 5G ďalšie lokality, mení aj DSL siete

Telekom pokračuje v ďalšom rozširovaní 5G siete v Bratislave, a v uplynulých dňoch nasadil 5G do bratislavskej mestskej časti Karlová Ves.

Ako operátor oznámil nedávno, v januári sa rozšírilo pokrytie do Rače a na Kramáre. V súčasnosti je 5G sieť k dispozícii v 11 bratislavských lokalitách: Petržalka, Ružinov, Nové Mesto, Kramáre, Trnávka, Vajnory, Rača, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Karlová Ves a Devínska Nová Ves. Tento týždeň operátor tiež zaradil do akciovej ponuky nový smartfón OnePlus Nord N10 5G. Tento model patrí do strednej triedy, ponúka 6,49“ displej, viaceré fotoaparáty, 4300 mAh batériu a podporu 5G. Ide o jeden z najlacnejších 5G modelov súčasnosti s mesačným poplatkom 1€ pre vyššie a 6€ pre ostatné paušály. Počet podporovaných modelov sa tak zvýšil na šestnásť od piatich výrobcov: Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, Note 20 Ultra 5G, Note 20 5G, S20 Ultra 5G; Apple iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max; Huawei P40 Pro, Mate 40 Pro; Xiaomi Mi 10T Pro, Mi 10T Lite a OnePlus 8T, Nord N10 5G.

Operátor ďalej informoval, že odštartuje pilotný projekt výmeny technológie, kedy presunie prvých zákazníkov z DSL technológie na optickú sieť v dvanástich lokalitách. Týka sa to viacero lokalít optickej sieťovej infraštruktúry po Slovensku. Optická sieť je dostupná pre viac ako 750-tisíc domácností. Teraz, v rámci technologickej obmeny, plánuje operátor aj ďalší krok, popri nasadzovaní optiky pristúpi aj k postupnému vypínaniu staršej metalickej DSL siete. Zákazníkom, ktorí využívajú DSL pripojenie, operátor umožní bezplatný prechod na služby optickej siete a postupne tak umožní generačnú výmenu metalických káblov za najmodernejšie optické siete po celom Slovensku.