Telekom pokrýva 4G+ sieťou do 200 Mbps Považie a horné Ponitrie

Telekom pokračuje tento rok v rozširovaní 4G+ siete, ktorá prináša vyššiu kapacitu do najvyťaženejších lokalít na Slovensku. V prvom polroku bola uvedená 4G+ do 200 Mbps v 17 lokalitách a v treťom štvrťroku pridal operátor ďalších 8 lokalít v regióne Považia a horného Ponitria.

Operátor nasadil 4G+ s kapacitou do 200 Mbps do piatich miest: Nového Mesta nad Váhom, Topoľčian, Partizánskeho, Prievidze a Bojníc. Zároveň bola 4G+ sieť do 200 Mbps sprístupnená aj v ich okolitých obciach, a to: Tovarníkoch, Malých Uherciach a Opatovciach nad Nitrou. Operátor poskytuje 4G+ v 27 lokalitách s maximálnymi rýchlosťami do 300, 400, 500 resp. 877 Mbps: Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Komárno, Košice, Martin, Nemšová, Nitra, Nová Dubnica, Nové Zámky, Orechová Potôň, Pezinok, Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Senec, Stupava, Svätý Jur, Šamorín, Trenčín, Trnava, Vrútky, Zvolen, Žilina.

V prvom polroku 2019 pribudlo 4G+ do 200 Mbps v ďalších 17 lokalitách: Diakovce, Dlhá nad Váhom, Dolná Streda, Galanta, Hlohovec, Kráľová nad Váhom, Ladomerská Vieska, Levice, Leopoldov, Lovča, Lutila, Matúškovo, Sereď, Sládkovičovo, Šaľa, Šintava a Žiar nad Hronom. Zaradením novej skupiny 8 lokalít sa zvyšuje pokrytie na celkovo 52, pričom sem patrí 39 miest a 13 obcí.

Zdroj: Telekom