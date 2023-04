Telegramový kanál má byť zodpovedný za stovky policajných výjazdov

Objavený telegramový kanál má byť zodpovedný za desiatky až stovky výjazdov špeciálnych policajných jednotiek S.W.A.T.

"Swatting" je v Spojených štátoch amerických pomerne často používané slovo, ktoré súvisí so špeciálnou policajnou jednotkou S.W.A.T. (Special Weapons And Tactics). Za swatting sa považuje telefonát na políciu, kde osoba nahlási závažnú situáciu, pri ktorej je potrebné povolať jednotku S.W.A.T. Táto jednotka vtrhne do domu obete a vykoná zatknutie. Osoba, ktorá je obeťou swattingu nemá ani "páru" o čo sa jedná. Túto formu "zábavy" zvykli používať hráči on-line hier, ktorí sa chceli zbaviť protivníka. "Vyžiadali" si zásah policajnej jednotky, pričom účastníci herného turnaja a diváci cez web kameru nohou vidieť obete, ako sú zatýkaní políciou a hra pokračuje ďalej. Bohužiaľ nie raz skončil swatting aj smrťou hráča. Postupom času sa stala táto forma zábavy v USA veľkým problémom.

Redaktorom internetového portálu - Motherboard sa podarilo objaviť kanál komunikačnej služby Telegram, ktorý ponúka zavolanie jednotky S.W.A.T. na cieľ podľa určenia zákazníka. Hlas, ktorý volá na políciu je generovaný počítačom a falošné je aj telefónne číslo, z ktorého je vykonaný telefonát. Vďaka tomu je pre políciu takmer nemožné vystopovať zdroj falošného telefonátu. Redaktorom sa podarilo vypátrať osobu s menom Torswats, ktorá by mala byť zodpovedná za vykonávanie falošných hovorov. Zatiaľ ale nie je známe, aké nástroje táto osoba používa. Predpokladá sa, že ide o umelú inteligenciu, alebo syntetizátor hlasu, nakoľko podľa záznamov z americkej linky núdze 911 sú odpovede takmer okamžité.

Redaktori Motherboardu získali až 35 telefónnych záznamom, predtým než ich pravdepodobný prevádzkovateľ telegramového kanála Torswats zmazal. Panujú dohady, že hovorov mohlo byť až 170. Torswats mal ponúkať aj zľavy v rámci opakovaného používania služby, pričom by malo byť možné zavolať S.W.A.T. na celebrity, streamerov na službe Twitch, alebo verejných činiteľov. V prípade, že zákazník chcel, aby sa zásah vykonal v niekoho dome, Torswats si účtoval za službu 50 dolárov (približne 45 eur). Ak sa mal zásah vykonať napríklad v škole, tak zákazník si musel pripraviť 75 dolárov (približne 67 eur). Hovory si vyžiadali aj niekoľko obetí, medzi ktoré patrí napríklad smrť 60-ročného muža, ktorý počas zásahu dostal infarkt. Taktiež smrť 28-ročného Andrewa Fincha, ktorého zabila polícia počas falošnej rukojemníckej drámy.

