Telegram Premium - nebude to lacné

Komunikátor sa postupne pripravuje na zavedenie predplatného.

Populárny komunikátor by mal už onedlho predstaviť svoje predplatné a to aj napriek počiatočnej deklarácii o bezplatnosti služby. Minimálne má tomu naznačovať nedávny únik informácií. Momentálne má totiž prebiehať beta testovanie aplikácie, kde sa už mali objaviť náznaky nových prémiových služieb. Spoločnosť si má za využívanie prémiových služieb pýtať 4,99 dolárov (približne 4,65 eur). Za túto cenu by ste mali získať hneď niekoľko výhod oproti bežnému používaniu služby bez predplatného.

V rámci prémiového predplatného by ste mali získať tieto funkcie:

Dvojité limity - 1000 kanálov, až 10 pripnutých konverzácií, 20 priečinkov pre chat, 4 účty v rámci aplikácie a iné

Viac symbolov v Bio popise profilu - aktuálne je 70, s predplatným má byť až 140

Môžete nahrávať súbory s veľkosťou 4 GB, v súčasnosti je maximum 2 GB

V popisoch fotografií a videí môžete využiť viac symbolov

Môžete využívať automatický prepis hlasových správ

Žiadne reklamy

Prémiové nálepky

Animované reakcie na správy

Profilový odznak

Pokročilá správa chatu

Animované profilové obrázky

Ikona prémiovej aplikácie

Zatiaľ nie sú dostupné ďalšie informácie o tom, kedy spoločnosť spustí prémiový program.

