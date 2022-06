Telegram má onedlho ponúknuť prémiové služby

Populárny komunikátor bude naďalej zadarmo, ale pribudnú platené služby.

Podľa leakera Alessandra Paluzziho majú pribudnúť do populárneho komunikátora Telegram prémiové služby. Samotná informácia má pochádzať priamo z uvítacej správy tejto aplikácie, ktorá má napovedať zavedeniu prémiových funkcií. Aktuálne znie uvítacia správa takto - "Telegram je navždy zadarmo. Žiadne reklamy. Žiadne poplatky za predplatné.". Po novom by mala nová správa znieť takto - "Telegram poskytuje bezplatné cloudové úložisko pre chaty a médiá.". To je podľa leakera jasný náznak budúceho spoplatnenia.

Už dlhšie sa "šepká", že medzi ďalšie spoplatnené funkcie majú pribudnúť odznak s hviezdičkou k profilovej fotke, ktorý sa objaví vedľa vášho mena v zozname rozhovorov. Zároveň by platiacim používateľom aplikácie Telegram mali pribudnúť aj exkluzívne nálepky, ale aj špeciálne spôsoby reakcií v chatovej komunikácii. Bohužiaľ, cena predplatného zatiaľ zostáva záhadou a pravdepodobne sa to dozvieme už v blízkej budúcnosti. Za spoplatnením určitých a hlavne nových funkcií má byť pravdepodobne to, že zakladateľovi služby - Pavlovi Durovovi sa míňajú peniaze, ktorými financoval fungovanie služby a vývojárov.

Zdroj: GSMarena,