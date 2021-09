Telegram blokoval opozičných chat-botov

Populárna komunikačná služba blokovala počas volieb opozičných chat-botov.

Ruská vláda dlhodobo bojovala proti populárnemu komunikátoru - Telegram, no minulý rok svoj boj s chatovacou aplikáciou vzdala a už viac nezasahovala do jej "života". Predsa len má štát ako taký, vplyv nad aplikáciou a počas volieb, komunikátor blokoval chatovacích botov opozičného lídra Alexeja Navaľného. Pritom zakladateľ spoločnosti, ktorá stojí za vývojom aplikácie Telegram sa vyjadril so slovami, že sa komunikačná aplikácia riadila volebným zákonom a tento zákon označil za legitímny. Zároveň ide o paradoxnú situáciu, nakoľko Durov názor na vládnucu stranu je nie práve najlepší, čo značil aj dlhoročný boj s vládnucou stranou, v ktorej čele sedí aktuálny ruský prezident - Vladimír Putin.

Durov zároveň odsúdil dvoch amerických technologických gigantov - Apple a Google, za odstránenie aplikácie z App Store a Google Play - Smart Voting. Podľa neho totiž ide o nebezpečný precedens, tolerujúci cenzúru. Vládnuca strana mala totiž pohroziť obmedzením služieb oboch spoločností na svojom území, samozrejme aj pokutami. Z toho sa dá usúdiť jediné, že napriek protestu amerických spoločností voči Rusku, sú nútené sa aj tak podvoliť, ak chcú naďalej podnikať na území krajiny. Telegram napriek námietkam voči vládnucej strane, balansuje na tenkom ľade s rizikom, že znova rozpúta vojnu o fungovanie aplikácie v domovskej krajine.

