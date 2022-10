Technologické spoločnosti majú zbytočne ničiť opakovane použiteľné komponenty

Podľa odborníkov pritom stačí tieto zariadenia vymazať a predať ďalej.

Nedávna správa Financial Times poukázala na to, ako technologické spoločnosti v podstate zbytočne ničia použitý hardware, ktorý mohol byť predaný ďalej. Napríklad veľkí technologický giganti akými sú Microsoft, Google, alebo Amazon, približne každé štyri až päť rokov obmieňajú hardware. Ten použitý v podstate zničia, nakoľko sa firmy boja, že ak budú údaje zle vymazané, mohol by ich niekto zneužiť. Takže vďaka strachu sú ročne zničené tony hardwarov v podstate zbytočne, keďže táto činnosť vytvára aj veľkú ekologickú záťaž. (napriek tomu si väčšina ľudí môže myslieť opak).

Recyklácia elektronického odpadu je totiž nie len technologicky a energeticky, ale aj finančne náročná. Okrem toho sa dá takýmto spôsobom zrecyklovať len približne 70 percent. Zvyšný elektromateriál sa už nedá znovu použiť. Napriek tomu sa väčšina spoločností uchyľuje práve k tomuto kroku, aj keď podľa odborníkov stačí tento hardvér vymazať, nakoľko existuje minimálne riziko obnovenia uložených údajov. Tak by mohli byť napríklad HDD, alebo SSD disky predávané ďalej a bez problémov používané ešte dlhé roky. Spoločnosti ako Google alebo Microsoft začali používať renovované servery, no napriek tomu považujú formu fyzickej skartácie diskov za najlepšiu voľbu.

Zdroj: Techspot, ArsTechnica,