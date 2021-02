Teaser smartfónu Huawei Mate X2 naznačuje nový dizajn skladacej obrazovky

Spoločnosť Huawei zverejnila nový obrázok dizajnu svojho pripravovaného skladacieho smartfónu Mate X2.

Podľa oficiálneho plagátu zverejneného spoločnosťou Huawei na portáli Weibo bude Mate X2 skladací telefón, avšak jeho displej sa bude skladať smerom dnu (podobne ako telefóny rady Samsung Galaxy Fold), zatiaľ čo displeje jeho predchodcov Mate X a Mate Xs zostávali pri skladaní na vonkajšej strane.

Očakáva sa, že by Huawei Mate X2 mal obsahovať 6.45-palcový vonkajší displej s rozlíšením 2270×1160 pixelov a 8.01-palcový vnútorný skladací displej s rozlíšením 2480×2200 pixelov. Na prednej strane by mal mať duálny selfie fotoaparát a na zadnej strane štyri fotoaparáty, pričom hlavný z nich by mal mať 50MPx. Jeho batéria by mohla mať kapacitu 4400mAh a smartfón by mal podporovať aj káblové 66W rýchlonabíjanie. Tiež by pravdepodobne mohol obsahovať 50W bezdrôtové nabíjanie (keďže ho má aj Huawei Mate 40 Pro). Huawei už tiež potvrdil, že Mate X2 bude poháňaný čipom Kirin 9000 SoC založeným na 5nm procese.

Skladací smartfón Huawei Mate X2 bude uvedený na čínsky trh 22. februára. Či a kedy sa dostane aj do sveta zatiaľ nie je známe. V každom prípade však tento smartfón vôbec nebude lacný.

Prečítajte si tiež: Americká administratíva nezruší sankcie voči Huawei

Zdroje: Weibo