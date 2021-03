TCL pracuje na zaujímavom smartfóne

Čínska spoločnosť TCL možno pracuje na zaujímavom smartfóne, ktorý sa bude sklápať aj rolovať.

Aktuálne prežívame boom skladacích zariadení, medzi ktoré patria napríklad: Samsung Galaxy Z Fold 2 alebo reinkarnovaná Motorola Razr. To, či sa dočkáme aj rolovacieho smartfónu v z dielne LG, je zatiaľ otázne. Čínska spoločnosť TCL si asi povedala, prečo neskombinovať obe tieto technológie do jedného? Následne predstavila zatiaľ "papierový" koncept možného budúceho smartfónu. Ten by sa mal dať rozložiť a do toho aj dodatočne vyrolovať, vďaka čomu by mohol ponúknuť ešte väčšiu uhlopriečku, než ju dokážu obe technológie ponúknuť oddelene.

Predpokladá sa, že výrobca elektronických produktov TCL, by mal predstaviť minimálne koncept zariadenia už na veľtrhu CES 2021. Je zároveň veľmi nepravdepodobné, že sa tento koncept dostane blízkej dobe do reálnej produkcie. Nakoľko sa spoločnosť TCL vyjadrila, že nechce predstaviť predražené zariadenie, ako je v napríklad v prípade konkurenčného Samsungu. Podľa tohto vyjadrenia, chce pravdepodobne čínsky výrobca techniky počkať na dostatočné zlacnenie technológií, aby neskôr mohli vydať cenovo dostupný smartfón.

V prípade TCL ale nejde o prvý koncept so skladatelnými zariadeniami. Spoločnosť už v roku 2019 predstavila na veľtrhu MWC mechanizmus DragonHinge, ktorý bol určený pre skladacie smartfóny. Minulý rok predstavilo TCL koncept smartfónu, ktorý sa dokáže ohnúť na troch miestach.

Zdroj: Neowin,