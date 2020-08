Taktovanie na čipsete A520 predsa len možné je

Spoločnosť AMD nedávno uviedla na trh pre svoje AMD Ryzen procesory náhradu čipsetu A320 v podaní A520, ktorý je lepšie vybavený ako predchodca, hlavne podporuje nové procesory a novú nadchádzajúcu generáciu procesorov.

Oficiálne tento procesor nejde taktovať, aj preto, že tieto dosky majú slabšie VRM napájanie z dôvodu svojho určenie – predovšetkým ako dosky pre počítače do kancelárii. Na web však uniklo video, kde jeden používateľ zistil, že nejaké to taktovanie skutočne možné je, aspoň zatiaľ na doske od Gigabyte. Testovaná doska bola A520M-H s procesorom Ryzen 5 3600, ten sa podarilo rozbehať na 4389 MHz. Taktovanie sa podarilo vďaka tomu, že násobič sa nastavil na 40.5× a BCLK (base clock) bol nastavený na 108 MHz. V tejto chvíli zatiaľ nie je jasné, či je tento bug dostupný aj u iných výrobcov, avšak dá sa predpokladať, že bude opravený. Nebolo by to prvýkrát, čo výrobca procesorov požiada výrobcu dosiek aby chybu odstránil. Intel tak už urobil viackrát.

Zdroj: Youtube