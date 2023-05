Takto pravdepodobne mohol vyzerať OS Windows 11 Mobile

Bohužiaľ, je to len koncept, ako by mohol vyzerať tento operačný systém pre smartfóny.

V októbri roku 2017 ohlásila spoločnosť Microsoft ukončenie vývoja mobilného operačného systému Windows 10 Mobile, pričom nebudú vyvíjané ani ďalšie verzie. Toto vyhlásenie sklamalo nejedného fanúšika spomínaného OS. V roku 2019 dostal OS Windows 10 Mobile svoju poslednú aktualizáciu. Lenže stále na svete existujú fanúšikovia, ktorí by si želali návrat konkurenta, ktorý sa snažil narušiť rovnováhu síl medzi OS Android a iOS. Preto sa z času na čas sa objaví koncept, ako by asi mohli vyzerať nové verzie Windows Mobile, prípadne Phone. Teraz si môžete pozrieť koncept s názvom Windows 11 Mobile concept by AR 4789.

Existujú taktiež projekty, ktoré sa snažia pokračovať v stopách pôvodného mobilného OS Windows Mobile, ako napríklad DuoWA. Lenže v tomto prípade je to len možnosť inštalácie OS Windows 11 na mobilné zariadenia, takže je to v podstate desktopový systém v tele smartfónu. To, že by spoločnosť Microsoft ohlásila vznik mobilného OS Windows podobnému "desiatkám", ostáva pravdepodobne len snom. Technologickému gigantovi sa veľmi nedarí udržiavať ani zariadenia, ktoré vydal a používajú OS Android. Výrobca nestíha nie len s bezpečnostnými aktualizáciami, ale ani s povyšovaním verzií operačného systému.

Zdroj: Neowin,