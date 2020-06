Takto bude vyzerať Crash Bandicoot 4 - video z hry

Mega úspešná hra pre konzolu PlayStation Crash Bandicoot dostane oficiálne pokračovanie pre súčasnú generáciu konzol. Má názov Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Kto by dnes nepoznal túto legendárnu hru, ktorá je tu s nami už neuveriteľných 24 rokov! Verili by ste tomu? Prvá hra dorazila v roku 1996 a hlavne na západe sa stala ťahúňom pre kúpu SONY PlayStation. Páni zo SONY vtedy pred konkurenciou pochopili, že to budú práve hry a exkluzivity, ktoré získajú trh a zákazníkov. Dvojka v podaní Cortex Strikes Back dorazila v roku 1997, Warped zase v roku 1998. Okrem toho pribudlo ešte pár ďalších hier.

K dispozícii je okrem oficiálneho trailera už aj prvý gameplay. Musíme priznať, že hra vyzerá stále super a má aj množstvo nových prvkov.

Hra bude dostupná na PlayStation 4 a XBOX One. Hráči sa už môžu tešiť na to, že ide o priame pokračovanie, pribudli nové schopnosti a bude skutočne úplne nový. Aj keď sa hra zrejme inšpirovala u hry Ratchet and Clank, máme sa na čo tešiť.

Zdroj: Crashbandicoot