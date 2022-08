Takmer nikto nehrá hry cez Netflix

V rámci predplatného pre streamovaciu službu Netflix máte aj prístup k rôznym hrám, lenže takmer málokto to využíva.

Málokto asi vie, že streamovacia služba Netflix ponúka okrem sledovania filmov a seriálov aj knižnicu hier. No takmer nikto ju nevyužíva a to aj napriek tomu, že túto službu máte už v predplatnom. Podľa analytickej spoločnosti Apptopia, Netflix hry boli stiahnuté až 23 000 000-krát, ale z toho len 1,7 milóna hráčov si aspoň raz zahralo jednu z hier. To predstavuje len jedno percento z používateľskej základne služby. Čo stojí za nezáujmom o hranie hier, nie je zatiaľ známe.

Pravdou je aj to, že streamovací gigant službu ako takú veľmi nepropaguje a to aj napriek tomu, že v knižnici sa nachádza hneď niekoľko zaujímavých herných titulov. Medzi také patrí napríklad Into the Breach. Síce sa spoločnosti zatiaľ nedarí preraziť v hernom priemysle, firma to zatiaľ s hrami nevzdáva a postupne pribúdajú rôzne herné tituly.

S podobným problémom pre nezáujem si prechádza aj technologický gigant Google so svojou službou Stadia. S touto hernou platformou chcel najpoužívanejší vyhľadávač konkurovať na poli smartfónových hier.

Zdroj: Androidpolice,