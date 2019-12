Tajomstvo starovekého kamenného kruhu objavené

Nový dôkaz úderu mohutného blesku v strede skrytého kamenného kruhu na Vonkajších Hebridách môže pomôcť objasniť, prečo boli tieto monumenty pred tisíckami rokov vytvorené.



Projekt virtuálnej obnovy Calanais, spoločný projekt pod vedením University of St. Andrews, Urras nan Tursachan a University of Bradford, financovaný z prostriedkov Highlands and Islands Enterprise, odhalil potenciálne spojenie medzi starými kamennými kruhmi a prírodnými silami.



Počas štúdia pravekého Tursachan Chalanais, hlavného kamenného kruhu v Calanais na ostrove Lewis, projektový tím skúmal okolité satelitné lokality, aby odhalil dôkazy o stratených kruhoch pochovaných pod rašelinou.



Jeden zriedkavejšie navštevovaný skúmaný pozemok, známy ako Lokalita XI alebo Airigh na Beinne Bige, teraz pozostáva z jedného stojaceho kameňa na otvorenom svahu s výhľadom na veľký kruh.



Geofyzika odhalila, že kameň bol pôvodne súčasťou kruhu stojatých kameňov, ale tiež, že v strede bola masívna magnetická anomália tvaru hviezdy - buď v dôsledku jediného veľkého úderu blesku alebo mnohých menších úderov na rovnaké miesto.



Vedúci projektu Dr Richard Bates zo School of Earth and Environmental Sciences na University of St Andrews povedal: „Takýto jasný dôkaz o úderoch blesku je v Spojenom kráľovstve mimoriadne zriedkavý a spojenie s týmto kamenným kruhom pravdepodobne nebude náhodné„



Nie je jasné, či bol blesk v Lokalite XI zameraný na strom alebo skalu, ktorý už neexistuje, alebo samotný pamätník priťahoval údery.



"Tento pozoruhodný dôkaz však naznačuje, že prírodné sily mohli byť úzko spojené s každodenným životom a presvedčením pôvodných poľnohospodárskych spoločenstiev na ostrove."



Vedci tiež dokázali virtuálne obnoviť ďalší blízky kruh, s pomocou Smart History tímu so sídlom na Univerzite St Andrews School of Computer Science, ktorý bol so svojimi kameňmi, buď zakopanými alebo ležiacimi, dávno stratený.



Je známy ako Na Dromannan. Starostlivé skenovanie kameňov umožnilo postaviť úplný 3D model, ktorý umožňuje sledovať prechod Slnka a Mesiaca okolo tohto kruhu prvýkrát po štyroch miléniách.

Callanish 10 - Isle of Lewis - Stone Circle from Open Virtual Worlds on Vimeo.

Dr Bates dodal: „Prvýkrát za viac ako 4000 rokov sa na kamene teraz teraz môžeme pozrieť „ virtuálne“ chodiac okolo.

„Každý bude mať možnosť navštíviť túto vzdialenú oblasť a získať skutočný pocit, aké to tam bolo hneď po jej vybudovaní. Iba sme nahliadli pod povrch tejto krajiny a už teraz z toho môžeme získať pocit, čo by mohlo byť ešte skryté a čakať na svoj objav.“



Tím dúfa, že sa budúci rok vráti do Lewisu a uskutoční ďalšie prieskumy na súši aj vo vodách okolo Tursachanu v Calanais, kde bola stará krajina zaplavená stúpajúcimi hladinami morí.



Chris Gaffney zo School of Archaeological and Forensic Sciences na Bradfordskej univerzite uviedol: „Dôkazy o takýchto úderoch v rámci archeologických prieskumov sú veľmi zriedkavé a naša práca na Lokalite XI dokazuje, že bez podrobného vedeckého prieskumu by sme nikdy neboli schopní zistiť takéto udalosti.“



Dr. Tim Raub z School of Earth and Environmental Sciences z University at the St Andrews dodal: „Tento dôkaz je zriedkavý, pretože údery bleskov sú vedené pozdĺž hornej vrstvy zemského povrchu. Jasnosť znakov úderu ukazuje, že sa pozeráme na udalosti ktoré sa stali skôr, ako rašelina obklopila lokalitu, pred viac ako 3 000 rokmi.“



Profesor Vincent Gaffney zo School Archaeological Sciences at the University of Bradford uviedol: „Dramatické výsledky prieskumu na Lewise ukazujú, že musíme porozumieť oblastiam, ktoré obklopujú tieto rituálne pamiatky, a úlohe, ktorú zohráva príroda a prírodné udalosti, vrátane blesku, pri vytváraní rituálov a viery ľudí pred tisíckami rokov. “



Dr, Alison Sheridan, riaditeľ Urras nan Tursachan, z Calanais, ktorá sa stala súčasťou tohto výskumu, uviedla: „Toto je vzrušujúci objav, ktorý nám pomáha dostať sa do mysle ľudí, ktorí stavali kamenné kruhy v okolí Calanais. Stále existuje veľa neobjaveného o tzv. „Satelitných“ kruhoch Neolitického Calanaisa, a tento nový výskum predstavuje dôležitý prvý krok v pokračujúcom hľadaní. Modelovanie Na Dromannane nám tiež pomáha skúmať, či bol tento kruh astronomicky orientovaný“.



Niektoré z výsledkov výskumu budú k dispozícii v návštevníckom centre Calanais na ostrove Lewis v roku 2020.

Článok Geophysical Investigation of the Neolithic Calanais Landscape a sutorským tímom C Richard Bates, Martin Bates, Chris Gaffney, Vincent Gaffney a Timothy D Raub je zverejnený časopise Remote Sensing. Doi: 10.3390/rs11242975.

Viac informácii o lokalite nájdete na www.urrasnantursachan.com.

Zdroj: news.st-andrews.ac.uk