Taiwan nebude tolerovať bombardovanie tovární TSMC ani zo strany USA

V prípade pravzatia Taiwanu mocou zo strany Číny, je bombardovanie Spojenými štátmi naďalej neprípustné.

Hrozba vojenského konfliktu na "ďalekom" východe medzi Čínskou ľudovou republikou a Taiwanom je zatiaľ na úrovni slov. No napriek tomu sa do tohto (zatiaľ) diplomatického konfliktu zapájajú aj ďalšie štáty, čo celej situácii veľmi nepomáha. Nakoľko hrozba konfliktu sa vďaka tomu vyostruje ešte viac. Čína totiž považuje Taiwan za svoju provinciu, ktorej akurát dal "viacej slobody". Pričom na dôkaz nadradenosti Čína poslednú dobu často organizuje vojenské cvičenia v blízkosti Taiwanu.

3. mája 2023 sa konala konferencia v Kalifornii, organizovaná Milkenovým Inštitútom, kde vystúpil aj americký demokratický kongresman - Seth Moulton. Podľa slov kongresmana by mali Spojené štáty americké zbombardovať taiwanské výrobné závody spoločnosti TSMC, v prípade anektovania Taiwanu Čínou. Toto vyhlásenie prišlo len pár dní po tom, ako sa s podobným názorom vyjadril aj bývalý poradca pre národnú bezpečnosť USA - Robert O'Brien. Podľa O'Briena totiž hrozí, že ak Čína prevezme kontrolu na Taiwanom, bude tento komunistický štát ovládať svetovú ekonomiku. Upokojiť situáciu sa snažila bývalá námestníčka americkej obrany - Michele Flournoyová, podľa ktorej by tento krok spôsobil stratu vo výške dvoch biliónov dolárov ročne (1 825 160 000 eur). Samozrejme by sa vďaka tomuto kroku zastavila výroba na celom svete.

Na margo slov amerických predstaviteľov sa pre zmenu vyjadril taiwanský minister obrany - Chiu Kuo-cheng. Podľa ministra obrany sa bude taiwanská armáda brániť pred každým, kto sa pokúsi zničiť závody spoločnosti TSMC. Toto vyhlásenie sa má týkať aj Spojených štátov amerických. Zároveň v prípade prevzatia kontroly nad závodmi Čínou, by tento štát v podstate nič nezískal, nakoľko takmer všetky výrobné stroje pochádzajú od spoločnosti ASML, ktorá ich vyrába a dodáva, pričom sa v tomto prípade predpokladá aj zavedenie sankcií v podobe blokovania dodávok náhradných dielov a iných technológií pre potreby výroby čipov.

Zdroj: Techspot,