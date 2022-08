Tachyum žaluje jedného zo svojich dodávateľov

To, či niekedy uvidíme slovensko-americký procesor v praxi, je stále vo hviezdach.

Slovensko-americká spoločnosť Tachyum už nejakú dobu pracuje na svojom prelomovom procesore s názvom Prodigy. Jeho výroba sa nanešťastie neustále odkladá. Firma Tachyum v tomto prípade obviňuje jedného zo svojich dodávateľov - spoločnosť Cadence, ktorá má na starosti dodávky IP modulov pre procesor. Problémom majú byť práve spomínané dodávky modulov, ktoré podľa slovensko-americkej spoločnosti neprebiehajú v dohodnutých termínoch. Firma Cadence mala nie raz oznámiť, aby Tachyum nepoužívalo niektoré bloky, prípadne si našla iného dodávateľa.

Vďaka tomu podľa spoločnosti, ktorá pracuje na prelomovom procesore, sa nepodarilo naplniť očakávanie investorov. Prechod k inému dodávateľovi má byť o to komplikovanejší, že spoločnosť investovala do spolupráce s firmou Cadence nemalé finančné prostriedky. To má zároveň spôsobiť ďalšie časové oneskorenie produkcie. Hlavnou príčinou problému, má byť už bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Cadence - Lip-Bu Tan. Ten mal byť zapojený do investičných fondov, ktoré investovali do konkurenčných produktov, čo spôsobilo jasný konflikt záujmov.

Procesor spoločnosti Tachyum - Prodigy, by mal byť v plnej konfigurácii vybavený až 128 jadrami, spojených 16 pamäťovými DDR5 kanálmi pre 1024 bitové rozhranie s podporou až 8 TB RAM, pričom maximálna prenosová rýchlosť má byť až 7200 MT/s. Procesor má podporovať 64 linkový PCIe 5.0. Tachyum Prodigy má dosahovať maximálnu pracovnú frekvenciu 5,7 GHz. Vyrobený má byť pomocou výkonovo optimalizovanej procesnej technológie N5P spoločnosti TSMC.

