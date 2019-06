Systém Huawei šokuje! Je o 60% rýchlejší ako Android

Dnes je prakticky isté, že v najbližších mesiacoch Huawei príde s novým operačným systémom (OS) HongMeng. Vlajková loď firmy, mobil P40, ktorého prvý milión už sa chystá na distribúciu, bude vraj s vlastným systémom Huawei.

Technologické firmy ako Tencent a výrobcovia mobilov ako OPPO či VIVO, intenzívne systém Huawei testujú. Podľa zdrojov vo vnútri týchto spoločností je rýchlosť HongMeng veľkým prekvapením, keď vraj reaguje o 60% rýchlejšie ako doterajší systém Android od Google. Americká firma medzitým stále lobuje u vlády. Podľa Google je spustenie nového čínskeho OS vážnou hrozbou pre národnú bezpečnosť USA. Preto žiada vyňať Android zo sankcií americkej vlády.

Zároveň však technologickí lídri (nie je upresnené z akých krajín) pripravujú svoje produkty na prácu s HongMeng. Z kontextu článku Global Times by však vyplývalo, že sa to týka aj nečínskych spoločností. Záver je dnes jednoznačný. Ak Huawei nebude mať Android, bude to poriadne bolieť z krátkodobej perspektívy. Avšak zároveň to prinúti čínsky IT sektor vyvinúť vlastné alternatívy zahraničných dodávok. A to bude znamenať koniec ovplyvňovania zo strany americkej vlády.

Zdroj: GlobalTimes