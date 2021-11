SWAN a 4ka prinášajú pevný 5G internet na doma

Slovenský operátor SWAN so 4kou, prinášajú fixný neobmedzený internet pre domácnosti na 5G sieti.

Služba ponúka vysoké prenosové rýchlosti, do 250/10 Mbps, ktoré uspokoja požiadavky na internetovú konektivitu pre domácnosť a je možné ju kombinovať napr. aj so službou internetovej televízie SWAN GO. Ping (odozva) je pritom menej ako 15 ms, neobmedzený objem dát je technicky nastavený na FUP 2TB dát mesačne. Po prenesení daného objemu budú zákazníci spomalení na 6/1 Mbps.

Domáci internet 5G na doma je dostupný vo vybraných lokalitách 10 mestských častí Bratislavy (Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Nové Mesto, Petržalka, Podunajské Biskupice, Rača, Ružinov, Staré Mesto a Vrakuňa) za 20,99 eur (na prvých 15 mesiacov pri 24 mesačnej viazanosti). Akciová cena platí do 28. 2. 2022, potom štandardná cena je 24,99 eur mesačne. Postupne sa plánuje pokrytie rozširovať nielen v Bratislave, ale aj v ďalších mestách a obciach na Slovensku.

Ponúkaná služba funguje v 40 MHz pásme na 3,7 GHz frekvencii. Služba 5G na doma tak vo vybraných lokalitách dopĺňa ponuku pevného LTE internetu od SWANu, ktorý dnes využíva viac ako 20 tisíc domácností po celom Slovensku. Preveriť dostupnosť služby 5G na doma na konkrétnej adrese si môže zákazník na zákazníckej linke 0650/123456, alebo na webe 5GnaDoma.sk.

Nová služba na 5G technológii si vyžaduje inštaláciu technikom, ktorý kontaktuje zákazníka a dohodne si s ním termín inštalácie do 10 dní od potvrdenia objednávky. Jednorazový poplatok za inštaláciu vonkajšieho terminálu je 49,99 eur (v tomto prípade ide o zariadenie ZTE MC7010), pričom do 28. 2. 2022 platí akciová cena 29,99 eur pri 24 mesačnej viazanosti.

