Svetu sa míňa dôležitá surovina

Piesok je druhým najviac používaným prírodným zdrojom na svete.

Ako sa môže míňať piesok, keď je ho na púšťach veľa? Je to kľúčová prísada do betónu, ktorý používame na stavbu diaľnic a budov. Používame ho na výrobu skla. Nachádza sa dokonca v čipoch, ktoré sú základom pre naše telefóny a počítače. Každý rok použijeme 50 miliárd ton piesku. „V púšťach je samozrejme veľa piesku, no problém je, že je nám v podstate nanič.“ hovorí Vince Beiser, autor knihy Svet v zrne: Príbeh piesku a ako transformoval civilizáciu. Púštny piesok bol po milióny rokov erodovaný vetrom, vďaka čomu sú zrnká hladké a guľaté, preto je tento piesok zbytočný, teda nie je ideálny na výrobu.

Piesok, ktorý je potrebný je drsnejší a hranatý, aby sa zrnká mohli navzájom spojiť. „Je to ako rozdiel medzi pokusom postaviť niečo z hromady guľôčok, na rozdiel od hromady drobných tehál.“ hovorí Beiser. Tento piesok pochádza z miest, ako sú korytá riek a pláže. Rovnako ako v prípade nedostatku ďalších prírodných zdrojov, aj nedostatok piesku vyžaduje obmedzený prísun materiálu a rastúci počet ľudí, ktorí utekajú z dedín do miest. Podľa Beisera každý rok svet postaví ekvivalent ôsmich newyorských miest. Vzhľadom na to, že výstavba jedinej budovy môže vyžadovať asi 3 000 ton piesku, nie je prekvapujúce, že tento zdroj sa zmenšuje.

Vedci skúmajú rôzne náhrady piesku ako prísady do betónu. Drvený plast, drvená guma a dokonca aj konope sa používa v obmedzenom rozsahu. Beiser však tvrdí, že nedostatok je príznakom väčšieho problému. „Musíme nájsť spôsoby, ako budovať naše mestá, ktoré nielenže budú využívať menej piesku, ale budú využívať menej všetkého na celom svete. Musíme nájsť iba spôsoby, ako žiť svoj život udržateľnejším spôsobom.“

Zdroj: Cnet,