Švajčiarska netradičná "vodná batéria" bola uvedená do prevádzky

Výstavba trvala 14 rokov a vyžiadala si investíciu vo výške dvoch miliárd eur.

Netradičná vodná batéria sa skladá z dvoch veľkých vodných plôch, ktoré sa nachádzajú takmer 610 metrov pod zemou. Poloha tejto batérie je medzi dvoma vodnými priehradami - Vieux Emosson vo Valais a Emosson. Princíp fungovania vodného zdroja energie je na spôsobe prečerpávania vody medzi oboma nádržami. Teda je možné napríklad uchovať prebytočnú energiu prečerpaním z nižšie položeného bazéna, do vyššie položeného bazéna. V prípade, že bude potrebné dodať do elektrickej siete viac energie, bude pustená voda z vyššie položeného bazéna do nižšie položeného bazéna a počas tohto procesu bude voda pretekať cez turbínu.

Tento komplex pozostáva až zo šiestich vodných turbín, ktoré dokážu spolu vygenerovať až 900 MW. Výstavbu mala na starosti spoločnosť Nant de Drance, pričom toto zariadenie je schopné uskladniť až 20 miliónov kWh elektrickej energie. Kompletné vyprázdnenie nádrže by malo podľa spoločnosti trvať až 20 hodín. Výstavba komplexu trvala 14 rokov a vyžiadala si investície vo výške 2 miliárd eur. Stavba vodnej batéria trvala aj preto tak dlho, lebo pracovníci sa museli prekopávať takmer 18 kilometrami alpskej horniny.

Zdroj: Techspot,