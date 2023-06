Švajčiarska firma inštaluje solárne panely na koľajnice

Zatiaľ ide o pilotný projekt, k plnej realizáciu má projekt ešte ďaleko.

Švajčiarska start-upová spoločnosť Sun-Way začala inštalovať solárne panely na železničné trate. To, čo túto firmu odlišuje od konkurencie, je spôsob akým inštaluje solárne panely na trať. Namiesto ľudskej sily spoločnosť používa špeciálny vagón, ktorý ukladá panely do priestoru medzi koľajami. Zároveň oproti iným start-upom používa spoločnosť panely štandardnej veľkosti, kým napríklad Bankset Energy (Veľká Británia) a Greenrail (Taliansko) používajú menšie, ktoré umiestňujú medzi železničné trate.

Cena pilotného projektu, ktorý bude ukončený v letných mesiacoch má hodnotu 522 340 eur. Spoločnosť v rámci projektu položila 60 solárnych panelov o celkovej dĺžke 140 metrov pri meste Neuchâtel. Energia získaná touto formou by mala napájať blízke miestne domácnosti. Sun-Way zároveň počíta, že v prípade úspešnosti "pilotu", by mohli pokryť panelmi približne 5 000 km železničných tratí. Takto získaná energia by dokázala pokryť spotrebu 750 000 domácností, pričom sa počíta aj s tým, že určitá časť elektrickej energie bude použitá aj na prevádzku vlakov. Firma predpokladá, že panely by mohli generovať až 1 GW energie ročne.

Start-up má v pláne do budúcnosti používať dva vagóny, pričom jeden bude určený na kladenie panelov a druhý na ich inštaláciu. Firma má v pláne vykonávať aj servis panelov, ktorý by mali taktiež obhospodáriť vyššie spomenuté vozne.

Zdroj: Techspot,