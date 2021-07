Súťažíme s Fractal Design o 3x 3 pack 120mm Ascpect aRGB ventilátorov

Spolu s Fractal Design sme pre vás pripravili súťaž o nové ventilátory, ktoré FD predstavil len včera - 120/140mm ventilátory Aspect. Tie sú dostupné vo verzii aRGB a bez podsvietenia (týka sa aj 120 aj 140mm verzie)

1.cena: 3 pack 120mm Aspect aRGB

2.cena: 3 pack 120mm Aspect aRGB

3.cena: 3 pack 120mm Aspect aRGB





Pre účasť v súťaži stačí zadať Váš email na nasledovnom linku-> https://forms.gle/5cB743ZhEGfkBzj16



Súťaž trvá od 30.6 do 9.7.2021



Pravidlá súťaže

Organizátor súťaže

HWSK, s.r.o.

Južná trieda 37

04001 Košice





Podmienky súťaže

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci vydavateľa - HWSK, s.r.o., redaktori pc.sk a administrátori / moderátori diskusného fóra pretaktovanie.sk, ako aj ich rodinní príslušníci. Pre zaradenie do zlosovania je potrebné zaslať email, na ktorom výhercu budeme kontaktovať.



Súťaže sa môžu zúčastniť len čitatelia s trvalým pobytom na Slovensku alebo v Českej republike.



Súťažiaci, ktorí splnili podmienky sú v databáze zoradení vzostupne podľa dátumu a času odoslania odpovede a každému je pridelené unikátne číslo od 1 po X (kde X je celkový počet súťažiacich, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži). Výhercovia sú losovaní na základe náhodne vygenerovaných čísiel na serveri random.org.



Ak výherca nezareaguje na email do 2 kalendárnych dní (48 hodín), pristúpime k vylosovaniu náhradníka



Termín súťaže

30.6 - 9.7.2021



Všetky vyzbierané údaje (email) budú po súťaži zmazané.