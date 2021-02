SÚŤAŽ o cestu do vesmíru prvou komerčnou misiou spoločnosti SpaceX

V rámci charity pre detskú nemocnicu St. Jude je možné vyhrať cestu do vesmíru koncom tohto roku na palube prvej civilnej misie spoločnosti SpaceX. Na zapojenie sa do súťaže nie je potrebné prispieť, avšak každý dolár zvyšuje šancu na výhru.

Spustenie misie je plánované na október tohto roku a jej veliteľom bude miliardár Jared Isaacman, trénovaný pilot a výkonný riaditeľ spoločnosti Shift4 Payments, ktorá predáva terminály na spracovanie platieb kreditnými kartami. Ďalší traja ľudia po boku Isaacmana sa dostanú do vesmíru a budú obiehať Zem na palube kapsuly Crew Dragon. Tieto sedadlá pôjdu „jednotlivcom z radov širokej verejnosti“, ktorí budú podľa spoločnosti SpaceX zverejnení v najbližších týždňoch.

Dve zo sedadiel miliardár daroval detskej nemocnici St. Jude v Memphise. Jedno z týchto miest bude konkrétne venované zdravotníckemu pracovníkovi. Pre portál The New York Times Isaacman uviedol, že jedno zo sedadiel pôjde človeku, ktorý už v tejto nemocnici rakovinu prekonal a neskôr sa tam vrátil pracovať ako zamestnanec.

Tretie miesto bude losované náhodne s nádejou, že pre nemocnicu sa vyzbiera aspoň 200 miliónov dolárov (z toho 100 miliónov daruje Jared Isaacman). Na to, aby ste mohli vyhrať cestu do vesmíru nie je potrebný žiadny dar, ale za každý darovaný dolár dostávate 10 vstupov, pričom maximálne môžete dostať 10 000 vstupov. Do súťaže sa však môžu prihlásiť iba občania Spojených štátov amerických s trvalým pobytom na území USA, ktorí majú 18 alebo viac rokov. Navyše musia byť menší ako 6 stôp a 6 palcov (1.98m) a vážiť menej ako 250 libier (113.4kg). Výherca bude tiež musieť absolvovať psychologické aj fyzické testy.

Plans for the world’s first all-civilian mission to space were announced today from @SpaceX’s headquarters. Follow us for the latest news on the mission, crew training and preparation. #Inspiration4 https://t.co/tXa77lnywD — Inspiration4 (@inspiration4x) February 1, 2021

Misia s názvom Inspiration4 bude štartovať z Kennedyho vesmírneho strediska NASA na Floride zo štartovacieho komplexu LC-39, presnejšie z rampy LC-39A. Vynesená bude raketou Falcon 9 spoločnosti SpaceX a posádka dostane od spoločnosti SpaceX školenie o „orbitálnej mechanike fungujúcej v mikrogravitácii, nulovej gravitácii a ďalších formách záťažového testovania“. Štvorčlenná posádka strávi v kapsule Crew Dragon až päť dní, pričom okolo Zeme obehne každých 90 minút po prispôsobenej dráhe letu.

Do súťaže je možné sa prihlásiť na webe Prizeo. Pokiaľ chcete darovať nejakú sumu, môžete si vybrať z kariet na pravej strane alebo zadať v karte „CUSTOM DONATION“ vlastnú sumu. Pokiaľ sa chcete zapojiť bez darovania, prejdite úplne dolu a kliknete na pravej strane stránky na slovo „here“ v texte „or click here to enter without donating“ pod kartami s výberom sumy. Ďalší postup je už jednoduchý a v podstate zahŕňa už len vyplnenie osobných údajov a spôsobu platby.

