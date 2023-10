Surface Duo je oficiálne bez podpory

Prvá generácia tabletu s dvoma obrazovkami oficiálne ukončila svoje "trápenie".

Séria Microsoft Surface je pomerne široko zastúpená tabletmi a notebookmi. Jedným z takých zariadení je aj skladateľné zariadenie Surface Duo z roku 2020, pričom išlo o prvý skladateľný tablet tejto spoločnosti s operačným systémom Android. V čase vydania bolo zariadenie vypustené s OS Android 10. Surface Duo bolo poháňané procesorom Qualcomm Snapdragon 865, ktorému sekundovalo 6 GB RAM a 128 GB, alebo 256 GB vnútorné úložisko. Zaujímavosťou zariadenia bola delená 3 577 mAh batéria. Tablet obsahoval 11 Mpix fotoaparát, ktorý bol hodnotený ako jeden z najhorších, aký bol kedy osadený do prémiového zariadenia, presahujúceho cenu 1 400 dolárov (približne 1 305 eur). Majiteľov tabletu mohla zamrzieť chýbajúca podpora sietí 5G a NFC.

Bohužiaľ zariadenie trpelo aj konštrukčnými vadami, ako napríklad odlúpujúcim sa plastom v okolí USB-C konektoru, za čo údajne mohla chvályhodná hrúbka, len 5 mm v rozloženom stave. Problémom bola aj softvérová podpora zo strany výrobcu a dalo by sa povedať, že "mal na háku". Aktualizácie boli v tomto prípade len bezpečnostné a neprinášali opravy, prípadne nové funkcie. Napriek tomu sa majitelia dočkali až dvoch systémových aktualizácií, pričom poslednou je OS Android 12L. Snaha spoločnosti Microsoft rozvíriť trh so smartfónmi sa teda nepodarila. Napriek tomu si zariadenie našlo svoj okruh fanúšikov, ktorí sa napríklad snažia portovať na Surface Duo Android vo verzii 13. Iná skupina fanúšikov - WOA (Windows Over Android) tabletu sa snaží nahradiť Android 12L Windowsom 11.

Bohužiaľ majitelia druhej generácie Surface Duo 2 nebudú na tom o nič lepšie, pretože podpora ich zariadenia skončí už 21. októbra 2024. Zároveň sa objavili informácie, podľa ktorých už spoločnosť nevyrába ani toto zariadenie, pritom jeho začiatok predaja sa začal v roku 2021. A takto smutne končí ďalšia éra zaujímavých zariadení.

