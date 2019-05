Súprava Xiaomi pre domácich majstrov...

Áno, Xiaomi vyrába aj súpravu nadstavcov so skrutkovačom. Dnes to bude pre domácich majstrov...

Xiaomi Wiha 24 in 1 je súprava 24 bitov-násad so skrutkovačom. Násady sú vyrobené z S2 ocele tvrdenej na úroveň 60HRC. Uložené sú v štýlovom hliníkovom púzdre. Gearbest zaradil túto sadu opäť do ponuky, tentokrát s cenou 19.7 eur.

Prípadne môžno potrebujete hodinársku súpravu násad, ktorá sa zmestí do vrecka. Súprava 25 in 1 Screwdriver Wallet Kit Repair Tools ponúka 25 násad a celá váži len 115 gramov. Násady z chrómovanej vanádiovej ocele sú tvrdené na stupeň HRC52-60. Cena tejto sady je 6.2 eur.

Inzercia