Súboj nových konzol XBOX Scarlett vs PS5

Budú nové konzoly tak výkonné ako to tvrdia samotní výrobcovia?

Nová konzola PlayStation 5 bude podporovať vybrané tituly v 8K rozlíšení, všetky hry však pobežia v 4K. Podporované FPS sú 30-120 FPS. Dá sa však predpokladať, že v 8K rozlíšení budeme radi za 30FPS, predsa len 8K = 4 × 4K = 16 × FHD rozlíšenie. Nároky na 8K rozlíšenie sú tak 4-násobné oproti 4K a až 16-násobné oproti FHD. Koľko hier pritom dnes vôbec pobeží na 4K pri 60 snímkach za sekundu? Grafický čip tak musí byť 16-násobne rýchlejší pri zachovaní rovnakých FPS, ak by sme chceli dosiahnuť 4× viac FPS, museli by sme mať teoreticky až 48-násobne rýchlejší grafický čip AMD Radeon NAVI než je súčasný RX470 v konzole PlayStation 4 Pro. Výrobca tiež sľubuje spätnú podporu so staršom generáciou. Najreálnejšia bude podpora 4K60 a 8K30, samozrejme vo vybraných FPS hrách, čo mimochodom nezvláda ani súčasná RTX2080 Ti. AMD pritom nemá žiadnu odpoveď v desktope. Nebude chýbať ani podpora Ray-Tracingu v reálnom čase.

Vieme, že PS5 bude pohánať najmenej 8-jadrový čip Ryzen generácie Zen 2 postavený na 7nm spolu s AMD NAVI.

Malú odpoveď na PS5 nám dala spoločnosť Microsoft včera s jej novou konzolou, ktorú zatiaľ volajú Scarlett. Rovnako aj táto konzola bude podporovať 8K, 120Hz a bude postavená na AMD Ryzen Zen2 s AMD NAVI. Nebude chýbať podpora Ray-Tracingu a XBOX ponúkne aj variabilnú snímkovú frekvenciu pomocou FreeSyncu, čo v tejto chvíli PlayStation nemá.

Obe konzoly bude pohánať rýchle NVMe SSD a ich príchod je očakávaný zatiaľ na Vianoce 2020, teda asi za 18 mesiacov. Kto bude víťaz? Zatiaľ prevažuje chystaný XBOX, avšak uvidíme v praxi. Doménou SONY sú vždy hry.

Zdroj: vlastné spracovanie, E3