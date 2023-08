Súboj medzi Muskom a Zuckerbergerom nebude

Čakali ste niečo iné?

Mark Zuckerberg oznámil na svojej sociálnej sieti - Threads, že MMA zápas medzi ním a Elon Muskom s najväčšou pravdepodobnosťou nebude. Zakladateľ Facebooku zároveň uviedol aj hlavný dôvod, ktorým je Musk a jeho neseriózne jednanie. Generálny riaditeľ automobilovej spoločnosti Tesla mal napríklad odmietnuť stanovenie termínu zápasu. Na to mal ale Zuckerbergerovi navrhnúť "cvičný zápas" u neho doma. Na to generálny riaditeľ spoločnosti Meta zareagoval, že to je neseriózne. Následne mal Zuckerberger zverejniť aj niekoľko snímok obrazovky konverzácie medzi ním a Muskom.

Tie sa mali objaviť aj na sociálnej sieti X (Twitter), ktoré tam zverejnil profil DogeDesigner. Onedlho ich mal zverejniť aj samotný Musk na svojom profile. Správy v podstate potvrdzovali slová generálneho riaditeľa Mety. Mohlo byť pomerne zábavné sledovať, ako sa chcú pobiť v MMA klietke dvaja generálny riaditelia spoločností. Nakoniec málokto čakal, že by k tomu mohlo aj dôjsť, čo sa vlastne aj potvrdilo. Zuckerberger naďalej trvá na tom, že je na zápas pripravený. Je otázne, ako sa po zverejnení konverzácie zachová Elon Musk. Zakladateľ sociálnej siete dodal, že ak by sa mal zápas odohrať, ľudia sa to dozvedia cez jeho profil.

Zdroj: TheVerge,