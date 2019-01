Sú toto špecifikácie PlayStation 5 alebo nového XBOX?

Unikli nové informácie ohľadom prichádzajúceho PlayStation 5. Predpokladá sa 8-jadrový procesor ZEN a grafické jadro NAVI.

Používateľ KOMACHI získal sériové číslo z chystanej konzoly, resp. jej prototypu a naznačuje viacero zaujímavých vecí. Používateľ už stihol špekulovať s možnými špecifikáciami. Na druhej strane iný používateľ vyvrátil, že sa jedná o PS5 ale naopak ide o chystaný XBOX novej generácie.

Každopádne sa očakáva 8-jadrový čip, avšak označenie sa skôr podobá na Ryzen 1600 s taktom 3.2 GHz. Dokonca tejto špecifikácií zodpovedá aj desktopová verzia. Konzolová úprava môže mať ale aj vyšší alebo nižší takt, prípadne viac jadier, napr. podtaktovaný 2700X. Takt grafického jadra NAVI má byť údajne 1GHz, to sa ale zdá málo, na druhej strane, je možné pôjde o APU s integrovaným jadrom do procesora. Pripomínam, že už dnešné konzoly majú grafický čip na úrovni RX570/580 a takt ich jadra je okolo 1GHz (PS4 PRO - 911 MHz, XBOX ONE X - 1175 MHz).

160 is probably not the frequency for G:



DG1000FGF84HT - PS4 - CXD90026G

DG1101SKF84HV - PS4 - CXD90037G

DG1201SLF87HW - PS4 Pro - CXD90043GB

DG1301SML87HY - PS4 Pro - CXD90044GB



Stuff works differently for G. Older Anubis SoC for comparison:



1G5211T8A87E9_/23/17/09_1561