Štvordňový pracovný týždeň prináša pozitívne výsledky

Po úspešnom pilotnom teste, plánujú zúčastnené spoločnosti pokračovať v nastolenom trende.

Takmer po celom svete prebiehajú pilotné programy, v rámci ktorých spoločnosti skúmajú výhody a nevýhody štvordňového pracovného týždňa. Spoločnosti sa zapojili do testovania vo februári 2022 pod iniciatívou Four Day Week Global (4DWG). Spoločnosti, ktoré sa chceli tohto "pokusu" zúčastniť museli splniť niekoľko podmienok. To zahŕňalo - nesmeli zamestnancom znížiť plat a museli nastaviť zmysluplné pracovné podmienky. Väčšina zúčastnených firiem sa rozhodlo pre 32 hodinový pracovný čas s voľným piatkom.

Zmenu prijali zamestnanci pozitívne, ktorých bolo približne 97 percent a preto chcú v tomto nastolenom trende pokračovať. Počas pilotného projektu sa skúmalo hneď niekoľko záujmových oblastí - stav vyhorenia, pohody, stresu, únavy a konflikt medzi časom na rodinu a prácu. Bolo zistené, že štvordňový pracovný týždeň prispel aj k lepšiemu psychickému a fyzickému zdraviu zamestnancov. Zamestnanci vďaka pridanému dňu voľna mali viac času na seba, svoje koníčky a záľuby a samozrejme aj na rodinu a priateľov.

Organizácia 4DWG verí, že pozitívne výsledky z pilotného projektu pomôžu spoločnostiam na celom svete zaviesť nový pracovný trend.

