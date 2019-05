Stiahnutie z Ameriky oživilo čínsku firmu

Agentúra Bloomberg komentovala správu o raste akcií v Honkongu firmy SMIC po tom, čo oznámila stiahnutie z burzy v New Yorku.

SMIC je najväčší výrobca čipov v Číne. Po tom, čo oznámila ukončenie obchodovania na NYSE, klesli jej americké akcie o cca 5%. Avšak po otvorení burzy v Hong Kongu jej akcie explodovali a zaznamenali 10% rast. Ako uvádza Bloomberg, dôvodom je meno hlavného zákazníka firmy - tým je sankcionovaná firma Huawei, ktorá tvorí 18% predaja SMIC. Investori predpokladajú, že americký biznis Huawei sa presunie na firmu kótovanú v Hong Kongu, čo spôsobí zvýšený dopyt po zásobách kótovaných takisto v Hong Kongu.

Hoci predstavitelia SMIC tvrdili, že ich odchod z NYSE nemá nič spoločné s obchodnou vojnou medzi USA a Čínou, analytici si myslia opak. Ak by bola firma kótovaná v New Yorku, musela by sa podriadiť americkým reguláciám a jej predstavitelia by museli často cestovať do USA. Ako ukazuje skúsenosť predstaviteľky Huawei, ktorá bola zatknutá v Kanade a jedná sa o jej vydanie pre odsúdenie v USA, cesty na Západ nie sú bez rizika.

Predpoklad hladu čínskych odberateľov po polovodičových súčiastkach od neamerických firiem povzbudil rast akcií aj pre ďalšieho hráča. Spoločnosť Hua Hong Semiconductor Ltd. kótovaná v Hong Kongu narástla o 5,9%

Zdroj: Bloomberg