Stiahnite si ZADARMO dve hry cez Epic Games Store

Populárna herná platforma pokračuje v nastolenom trende a rozdáva hry zadarmo.

Populárna herná platforma Epic Games Store je známa tým, že pravidelne rozdáva hry zadarmo. Vďaka tomu si môžete postupne rozširovať svoju hernú knižnicu bez toho, aby ste minuli čo len jediné euro. Pritom sa z času na čas stane, že sa v "rozdávačke" objavia aj veľmi známe herné tituly, čo bude napríklad prípad budúceho darovania, ale o tom až neskôr.

Prvou hrou na zozname je hra s názvom Spirit of the North, kde netradične hráte za líšku, ktorá stretne ducha líšky. Počas hrania budete spoznávať islandskú mytológiu, ale aj severský folklór, či zničenú krajinu. Za hrou stojí nezávislé herné štúdiou Infuse Studio.

Druhou hrou je The Captain, za ktorou stojí herné štúdio Sysiac Games. Hra má byť inšpirovaná sci-fi retrom, pričom budete hrať za vedeckého dôstojníka Thomasa Welmu. Ten sa bude snažiť dostať k Zemi skôr, než dôjde k jej zničeniu a cestou spoznáte veľa nepriateľov a priateľov. Zároveň na vás bude čakať veľa ťažkých rozhodnutí.

Obe hry sa bežne predávajú za 19,99 eur, no teraz si teraz môžete pridať bezplatne do svojej knižnice od 15.9. 2022 do 22.9.2022. Po tomto termíne sa môžete tešiť na dve nové hry - ARK: Survival Evolved a Gloomheaven. Tie budú dostupné zadarmo od 22.9.2022 do 29.9.2022.

Zdroj: Neowin,