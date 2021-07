Stiahnite si najnovšiu verziu fotoaplikácie Gcam pre váš smartfón

Prinášame vám prehľad nových verzií aplikácií Gcam od rôznych modderov.

Fotoaplikácia Google Camera je výsadou smartfónov Pixel, ale našťastie existuje skupina modderov, ktorá sa snaží priniesť túto fotoaplikáciu aj na smartfóny iných značiek. O výhodách aplikácie by sa dalo napísať hneď niekoľko článkov, no samozrejme má aj svoje nevýhody, ale výhody sú viac než prevažujúce. Gcam totiž boduje hlavne algoritmami, ktoré v procese spracovania fotografie ich povýšia na inú úroveň. Samozrejme, medzi ďalšie výhody patrí aj kvalita spracovania HDR, či prepracovaný portrétový režim. Na nainštalovanie aplikácie vám stačí, ak váš smartfón podporuje protokol cam2api a máte nainštalované Google Play služby. Ak náhodou nemáte radi z nejakého dôvodu Google služby, mali by vám stačiť microG služby nainštalované v smartfóne, prípadne aplikácia Gcam Services Provider na sfalšovanie knižníc Google Play služieb. Bez aspoň jednej z týchto volieb sa vám spustiť nainštalovanú Gcam aplikáciu nepodarí.

O možnostiach Google Camery sme písali v našom článku - Google Camera - Gcam, o poznanie lepšie fotky

Nakoľko portov je strašne veľa, prinášame zoznam len tých najpoužívanejších zariadení:

OnePlus 3/3T - Arnova, Ivanich, SkulShady, Tolyan009,

OnePlus 5/5T - Arnova, Nikita,

OnePlus 6/6T - Arnova, BaaDNwZ, Fractal, Jean-Luc, marco,

OnePlus 7/7T/7Pro - Arnova, Sam, SkulShady,

OnePlus 8/8T - Arnova,

Redmi Note 10/10S/10 Pro... - XDA, BSG,

Redmi Note 9 Pro - tigr, Urnyx05, BSG,

Redmi Note 9S - Urnyx05, BSG,

Redmi Note 8 Pro - wyroczen, Percifhm34, BSG,

Redmi Note 7 - tigr, sam, Parrot034, BSG,

Xiaomi Mi 9T/ 9 Pro - Burial, BSG, xtreme,

Xiaomi Mi Note 10/ 10 Pro - rz_end,

Samsung Exynos CPU - Zoran, MadnessKnight,

Samsung Galaxy Fold - Adam B ,

, Samsung Galaxy S9 - IDan,

Samsung Galaxy S8 - IDan,

Samsung Galaxy S7 - miniuser,

Zdroj: CelsoAzevedo, XDA-Developers,