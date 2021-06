Steam zahájil každoročný letný výpredaj

Steam spúšťa svoj každoročný letný výpredaj. Bude trvať od 24. júna 2021 do 8. júla 2021. Jednotlivé tituly nájdete na Steame, prípade sa dajú nájsť prehľadne napr. na portáli SteamDB.

Pred pár dňami stihlo tiež Valve potichu uviesť novinku, ktorá ovplyvní hráčov, ktorí využívali nižšie ceny za hry v určitých regiónoch. Zmenu krajiny pre každý používateľský účet je možné vykonať za posledné 3 mesiace len raz.

In a further crack down on people buying games in cheaper regions, Valve added a limit on how often you can change your Steam account's country.



