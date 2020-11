Steam zahájil jesenný výpredaj a nominácie na Steam Awards

Steam pred pár dňami spustil svoj každoročný Jesenný výpredaj, vo výhodnej akcií sa dá nájsť mnoho herných titulov. Akcia potrvá do utorka, 1. decembra do 19:00. Za zaujímavú cenu sú hry ako Witcher 3 za 8,99€, Rainbow Six Siege za 9,89€, Far Cry 5 za 11,99€ a mnohé ďalšie.

Výpredaj je sprevádzaný aj nomináciou na Steam Awards, ktoré služba Steam udeľuje prostredníctvom hlasovania hráčov už piaty rok. Hlasovať o konkrétnych tituloch sa potom bude v rámci Vianočného výpredaja. Steam si pripravil zaujímavé kategórie:

Hra roka – Či už z dôvodu hrateľnosti, podmanivého príbehu, prepracovaných postáv, vizuálu alebo návykového multiplayeru, táto hra bola v 2020 najlepšou. VR hra roka – Hra roku 2020, avšak hrateľná vo virtuálnej realite. Nesmrteľná hra – Aj keď ide o staršiu hru a vzniká mnoho novších, tvorcovia na ňu nezabudli a aj po rokoch do nej pridávajú ďalší obsah. Lepšia s priateľmi – Hra, ktorá má prepracovaný kooperačný mód. Najlepší vizuálny štýl – Tvorcovia sa nerozhodli pre fotorealizmus, ale vytvorili si vlastnú vizuálnu identitu hry. Najinovatívnejšia hrateľnosť Najlepšia hra, v ktorej sa vám nedarí – Aj keď vie potrápiť, stále ste si ju dokázali obľúbiť. Najlepší soundtrack Hra s najlepším príbehom Hra, pri ktorej sa dá najlepšie zrelaxovať

Hlasovať sa dá v každej kategórii za jednu hru. Vyhlásenie výsledkov prebehne 3. januára 2021.

Zdroj: Steam [1], Steam [2]