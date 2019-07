Steam spúšťa novú službu - STEAM LABS

Spoločnosť Valve oznámila novú sekciu v službe Steam - Steam Labs, ktorá umožní používateľom vyskúšať si projekty na ktorých Valve pracuje. Počas testovania môžete s vývojárskym tímom komunikovať, zanechávať spätnú väzbu a na základe toho sa Valve rozhodne, kam projekt smerovať. Či v ňom bude pokračovať alebo ho ukončí.

Na začiatok Valve sprístupnil tri experimentálne projekty. Micro Trailers, Interactive Recommender a Automatic show. Ide o projekty, ktoré sú zamerané na používateľov Steamu, aby im pomohli nájsť hru o ktorú by mohli mať záujem. Každý projekt, ale k vyhľadávaniu pristupuje inač.

Ak by ste sa chceli pridať medzi testerov a novú službu vyskúšať, je to jednoduché. V Steam klientovi si nájdite sekciu Steam Labs a pridajte sa do projektu o ktorý máte záujem. Ako si nová služba povedie a či sa po čase neukončí ukáže čas.

